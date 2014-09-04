Концертный рояль стоимостью более 3 млн рублей приехал в Арсеньев
В Детскую школу искусств Арсеньева доставлен акустический концертный рояль «Михаил Глинка», — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на городскую администрацию.
Этот музыкальный инструмент проделал путь из Санкт-Петербурга в приморский Арсеньев.
Рояль отечественного производства стоимостью более 3 млн. рублей - главное и долгожданное приобретение школы по национальному проекту «Культура».
Арсеньевская школа искусств в этом году уже пополнила «парк» музыкальных инструментов: в школе появилось пианино отечественного производства. Кроме того, приобретена интерактивная панель – мультимедийное устройство для уроков по музыкально-теоретическим дисциплинам, таким как сольфеджио. В библиотеку Детской школы искусств поступила учебная литература.
В концертном зале установлены мягкие кресла, специально адаптированные для детей, и соответствующие всем требованиям безопасности.
Всего на мероприятия в рамках нацпроекта «Культура» для Детской школы искусств г. Арсеньева в этом году направленно более 4,2 млн. рублей – это средства федерального и краевого бюджета, софинансирование из бюджета города составило всего 10 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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