Инцидент произошел в суде в Приморье: Подробности происшествия

Судебный пристав спасла жизнь жителю Приморья, находившемуся в здании суда, сообщают «Вести:Приморье».

Благодаря грамотным действиям сотрудника Службы удалось избежать трагических последствий.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов пришла на помощь мужчине, которому внезапно стало плохо после судебного заседания. Процесс проходил в здании Шкотового районного суда Приморского края, уточнили в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.

Дежурившая в это время на посту Анорхол Кебко обратила внимание на посетителя суда, который стал жаловаться на боль в грудной клетке и затрудненное дыхание. По внешнему виду гражданина она предположила, что у него случился сердечный приступ.

Судебный пристав по ОУПДС быстро сориентировалась в создавшейся ситуации и оперативно оказала первую доврачебную медицинскую помощь мужчине - провела все необходимые действия, направленные на обеспечение свободного дыхания. До прибытия бригады скорой помощи он находился под наблюдением представителя закона.

Своевременные и грамотные действия Анорхол Буриевны помогли спасти человеку жизнь и избежать возможных тяжких последствий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru