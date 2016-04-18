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Приморец наказан за нарушение правил поведения в суде

Приморец наказан за нарушение правил поведения в суде

Фото: iPhones.ru

Житель Приморского края прибыл для участия в рассмотрении дела на участок мирового судьи. В перерыве судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обнаружил его курящим в одном из помещений суда. Таким образом, приморец нарушил правила поведения граждан в суде, с которыми был ознакомлен ранее.  

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Теперь нарушителю придется заплатить денежный штраф в размере 500 рублей.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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