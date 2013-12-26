В Приморье судебный пристав спас жизнь посетителю суда
Cудебный пристав Александр Цупиков во время несения службы в здании Шкотовского районного суда обратил внимание на мужчину, которому внезапно стало плохо. По признакам самочувствия посетителя суда работник Службы предположил, что у гражданина случился приступ эпилепсии.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, не теряя ни секунды, Александр Цупиков вызвал скорую помощь и оперативно провел все необходимые действия, направленные на обеспечение свободного дыхания. До прибытия бригады врачей мужчина находился под наблюдением судебного пристава. Решительные, своевременные и грамотные действия Александра Цупикова помогли спасти человеку жизнь.
В УФССП России по Приморскому краю уделяют большое внимание специальной подготовке судебных приставов по ОУПДС, на занятиях отрабатываются все возможные чрезвычайные ситуации и правильное поведение в экстремальных случаях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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