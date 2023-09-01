Катастрофа в Приморье: Барабашевский рыборазводный завод полностью затоплен

Катастрофа в Приморье: завод «Главрыбвод» полностью затоплен, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на NEWS.VL.

В Приморском крае стихийное бедствие полностью уничтожило Барабашевский лососевый рыбоводный завод ФГБУ "Главрыбвод". Все, от документов до оборудования, было затоплено. Судьба предприятия и рабочих мест теперь неизвестна.

"Вот тонем. Ручей с речкой слился. Четыре тайфуна пережили, а этот нет. Море воды. Забор сломало. Вдоль забора все идет. Вот такие дела у нас невеселые. Поселок весь в воде", - рассказывает очевидец.

Источник видео - NEWS.VL

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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