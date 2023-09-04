Спортшколы Приморья получили новые автобусы

На соревнования - на собственном автобусе. Воспитанники краевых спортивных школ смогут выезжать на сборы и чемпионаты, не арендуя транспорт у коммерческих перевозчиков. В эти минуты на центральной площади города выставили в ряд три десятка новеньких автобусов, которые вот-вот отправятся в районы.

С места событий передает наш корреспондент Максим Каленник.

Катя, физкультпривет… Мой спортивный день сегодня решил продолжится - старт был в 7 утра на тренировке в спортзале, а сейчас вот - на площади. Здесь сегодня большая раздача подарков. Подарки, и правда, супер большие и долгожданные. Эти автобусы приехали во Владивосток из Минска, они белорусского производства, а вручают их краевым спортивным школам…

Их 30 штук, пользоваться ими районные спортивные школы будут абсолютно бесплатно. Кстати, некоторым районам и городам досталось по два автобуса - Артем, Большой Камень, Дальнегорск, Находка и Владивосток. Остальные отправятся по краю, в том числе и в глубинку - Рощино, Ольгу, Яковлевка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]