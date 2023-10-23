Шесть команд сразились в первом межрайонном турнире по футболу среди ТОСов Владивостока

Быстрее, выше, сильнее! Олимпийский девиз реализуют владивостокские ТОСы. Их старания теперь не ограничиваются заботами коммунальными. В моду входят спортивные чемпионаты. На этих выходных шесть команд сразились в первом межрайонном турнир по футболу среди ТОСов.

На косогоре собирается публика, солнце тоже приветствует смелых. Погода с утра шептала - надо забивать!

Бухта Тихая, пришкольный стадион. На зеленом поле гоняют мяч представители самых спортивных, самых устремленных ТОСов Владивостока. Шесть команд бьются за звание чемпиона межрайонного турнира. Они уже в статусе звезд турнирной таблицы. Патрокл, Эгшершельд, Снеговая Падь, Вторая Речка, Чуркин и, на правах хозяев мундиаля - Тихая.

Спортивные баталии во дворах успешно возрождаются. Пока, в основном, стараниями энтузиастов. Кажется, владивостокские ТОСы берут эту миссию на себя.

- А если еще наша администрация построит у нас спорткомплекс, это было бы вообще идеально. Мы дождаться не можем, когда нам школу сдадут со своим стадионом и к соседям ездить не придется.

Всего месяц назад сообщество ТОСов провело турнир по волейболу. Затея оказалась заразительной. Выяснилось, что народ на подъем легкий!

По итогам турнира, бронза у Эгершельда, Вторая Речка взяла серебро, а чемпионы — футболисты Тихой.

«Народная» мэрия Патрокла, обещает - это только начало! Возможно, впереди межрайонные зарубы в дартс, лапту, классики, зарницу, резиночку, городки и, даже в бадминтон!

Максим Каленник, "Вести: Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]