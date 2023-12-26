Новое шоу "Быть по сему": владивостокский цирк празднует юбилей
Владивостокский цирк празднует юбилей - пятьдесят лет на манеже. В честь знаменательного события представили новое шоу «Быть по сему» (6+). Новогоднее представление посетили и почетные гости.
Подробности у Виктории Самусевой.
Полвека под куполом. На этих представлениях выросло ни одно поколение. В честь юбилея на манеже цирка почетными грамотами наградили заслуженных работников.
«Быть по сему» название новогоднего шоу, которое представили владивостокскому зрителю. Все от мала до велика окунулись во времена Петра I и узнали, как император причастен к одному из главных праздников года.
Многие зрители по достоинству оценили чудеса дрессуры, забавных клоунов и акробатические трюки.
Погрузиться в атмосферу волшебства и провести каникулы весело и познавательно с новогодним шоу «Быть по сему» можно в цирке Владивостока до 14 января.