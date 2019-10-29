В дальневосточной столице отгремела премьера циркового шоу. Акробатические номера без страховки, трюки из книги рекордов Гиннесса - во Владивостокский цирк приехали лучшие артисты со всей России.

Всемирно известные артисты приехали со своими забавами в дальневосточную столицу. «Морские забавы» - так называется шоу. Московский цирк впервые привез программу такого масштаба. Джигитки на конях, воздушные номера без страховки, в цирковой представлении исполняются трюки даже из книги ректоров Гиннесса.

Александр Иванов, заслуженный артист России, художественный руководитель и директор программы «Морские забавы»: «У нас собачки — эквилибристы, кошки и обезьяны — акробаты. Сейчас во втором отделении будет номер с канатоходцами и медведями, в котором исполняется трюк из книги ректоров Гиннесса».

Две тысячи зрителей на два часа окунулись словно в сказку. Разбавляли завораживающие и порой нереально сложные номера всеми любимые клоуны. Они играли на барабанах, заигрывали с требовательной аудиторией и даже отбивали чечетку.

«В цирк всей семьей» - с таким девизом артисты представили новую программу. Билеты на шоу можно приобрести по доступным ценам. К тому же владивостокский цирк регулярно проводит розыгрыши и дарит подарки маленьким зрителям. Цирковое шоу «Морские забавы» продлится до 1 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]