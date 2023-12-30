ДТП на миллионы? Три Land Cruiser столкнулись во Владивостоке
Три автомобиля Toyota Land Cruiser столкнулись во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».
В Сети отмечается, один из водителей не справился с управлением в районе развязки на Фетисов Арене. Выехав на встречную полосу, машина Cruiser 100 влетела в Toyota Land Cruiser Prado, а следом зацепила еще одно аналогичное авто.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
Видео - autogarant_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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