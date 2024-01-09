Выставка об истории денег открылась в музее им. Арсеньева во Владивостоке

В музее Арсеньева открылась выставка, посвященная деньгам. В центре внимания оказались царские, советские и дальневосточные банкноты. В качестве экспонатов выступили также боны и даже подделки. Как узнать историю государства и Приморья в частности с помощью банковских билетов?



Золотым червонцам — 100 лет. Целый век прошёл со дня рождения знаменитой десятирублёвки. Именно к этой круглой дате и приурочена выставка. Причём «Истории денег» - так называется экспозиция, рассказывает историю России через призму банковских купюр. И особое место здесь занимает Приморский край.

Петр Александров, старший научный сотрудник музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева:

"Чеканка мелочи, 10 и 15 копеек, в 1916 году по заказу Российского правительства в Японии действительно осуществлялась. Везли их, понятное дело, через Владивосток в Россию, и они здесь оседали".

Не меньший интерес вызывают боны. Это купюры от различных предприятий. Аналог сегодняшних бонусов, потрать которые можно только внутри той или иной компании. В начале прошлого века разменных купюр часто не хватало. Поэтому боны крупных предпринимателей ценились практически на уровне государственной валюты.

Петр Александров, старший научный сотрудник музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева:

"Выпущены фирмой, магазином «Кунст и Альберс». Вот, собственно, его здание представлено здесь. Более известное сейчас жителям как здание ГУМа. Там торговалось почти всё".

Выставка уже увидела своих первых посетителей. Школьники с любопытством разглядывают артефакты прошедших времён, знакомясь с витиеватой историей российских финансовых отношений.

Оксана Кузнецова, классный руководитель группы:

"Побывали в музее имени Арсеньева, и мы из Арсеньева приехали! Музей этот столько в себе несёт, столько много информации дети для себя открыли. Хотелось бы ещё приехать, если будет возможность".

А она несомненно будет. Благо Пушкинская и Арсеньевская карты действуют в полную силу. Молодые люди по-секрету шепнули, что в их школе активно пользуются обеими. Поэтому до 14 января взглянуть на все номиналы успеют ещё многие посетители.

Сергей Комаров, Николай Фарафонов, "Вести: Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]