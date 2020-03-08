Анонс на 1 марта
С 1 марта - во Владивостоке - начинается прием заявок на участие в городском конкурсе непрофессиональных хоровых коллективов «Битва хоров». Подробная информация – по тел. 8-914-320-88-10.
1 марта в 10.00 - Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН - Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко".
1 марта в 18.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Зимняя школа нумизматики и бонистики. Лекция первая: «Чем расплачивались в глубокой древности. Появление денег и денежного счёта».
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка «Погребальный комплекс князя Эсыкуя».
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка «По следам бохайского царства».
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Магия клинка".
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Археология Приморья".
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Мир традиционной культуры коренных народов Приморья".
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Время людей".
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Элеонора прей. Письма из Владивостока".
1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII–XIX веках".
1 марта в 12.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Мода Серебряного века".
1 марта в 10.00 - Дом Путешественника В. К. Арсеньева - Выставка "Портрет семьи Арсеньевых".
1 марта в 10.00 - Дом-музей Сухановых - Выставка «Портрет семьи Сухановых».
1 марта в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева».
1 марта в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивосток и Порт-Артур».
1 марта в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время».
1 марта - Всемирный день комплимента.
1 марта - Всемирный день гражданской обороны.
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