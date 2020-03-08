Анонс на 1 марта

С 1 марта - во Владивостоке - начинается прием заявок на участие в городском конкурсе непрофессиональных хоровых коллективов «Битва хоров». Подробная информация – по тел. 8-914-320-88-10.

1 марта в 10.00 - Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН - Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко".

1 марта в 18.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Зимняя школа нумизматики и бонистики. Лекция первая: «Чем расплачивались в глубокой древности. Появление денег и денежного счёта».

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка «Погребальный комплекс князя Эсыкуя».

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка «По следам бохайского царства».

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Магия клинка".

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Археология Приморья".

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Мир традиционной культуры коренных народов Приморья".

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Время людей".

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Элеонора прей. Письма из Владивостока".

1 марта в 10.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII–XIX веках".

1 марта в 12.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - Выставка "Мода Серебряного века".

1 марта в 10.00 - Дом Путешественника В. К. Арсеньева - Выставка "Портрет семьи Арсеньевых".

1 марта в 10.00 - Дом-музей Сухановых - Выставка «Портрет семьи Сухановых».

1 марта в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева».

1 марта в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивосток и Порт-Артур».

1 марта в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время».

1 марта - Всемирный день комплимента.

1 марта - Всемирный день гражданской обороны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]