Во Владивостоке собралась талантливая молодежь не только со всего Приморья, но и из Китая. Музыканты от 5 до 19 лет выступили перед профессорами и заслуженными артистами Российской Федерации. Фестиваль-конкурс «Восточный калейдоскоп» помогает участникам пробить дорогу в профессиональную музыкальную карьеру.

Самые известные композиции Вивальди, Моцарта и Баха звучат в исполнении самых юных участников конкурса. Свои таланты конкурсанты демонстрируют на скрипках, флейтах, фортепиано и других инструментах. Девятилетняя Ванесса учится в музыкальной школе три года. С выбором инструмента определилась сразу.

Ванесса Чайка, участник фестиваля-конкурса «Восточный калейдоскоп»: «Ну, не знаю. Мне все нравилось в этом инструменте».

- А каких-нибудь известных скрипачей знаешь, на которых хочется равняться?

- Ванесса Мэй!

Среди иностранных конкурсантов в основном гости из Китая. Их тут больше 130. Кстати, самой младшей участнице «Восточного калейдоскопа» всего пять лет. Она приехала из города Муданьцзян. И, несмотря на юный возраст, у маленькой скрипачки грандиозные планы.

Хань Ин Чань, участница фестиваля-конкурса «Восточный калейдоскоп»: «Мне нравится то, как звучит фортепиано, поэтому для себя я выбрала именно этот инструмент. Я участвую в «Калейдоскопе» уже во второй раз. В прошлом году я заняла второе место, в этот раз претендую на победу».

У девочки музыкальная семья. Её мама училась и закончила Дальневосточный институт искусств. Сейчас преподает в Китае. Однако свою дочь хочет учить именно во Владивостоке.

Ван Дань Ян, мать участницы: «Я училась и сейчас хочу выучить ребенка. Здесь очень хорошие люди, добрые. И здесь очень хорошие преподаватели. Там все хорошо. Мне здесь нравится».

На конкурсе нет ни одного участника, который бы не волновался. И это не удивительно — кроме зрителей, родственников и других участников, из зала внимательно наблюдают члены жюри. При этом требования к юным музыкантам у профессионалов одинаковые — не важно, стоит перед ними четырехлетний ребенок или 19-летний подросток.

Феликс Кальман, зав. кафедрой оркестровых инструментов ДВГИИ, заслуженный артист РФ: «Никакой сложности не представляет опытным музыкантам оценивать в любой группе возрастной. Мы знакомимся с ними. Возможно, в будущем кто-то из них приедет учиться. В нашем институте много учится китайских студентов, из них есть очень хорошие. Поэтому уровень бывает разный».

«Восточный калейдоскоп» не только открывает новые таланты, но и укрепляет сотрудничество стран АТР и России в художественном образовании. Участники знакомятся, обмениваются опытом, учатся у ведущих специалистов в области культуры. А для музыкантов из Поднебесной это еще и возможность получить престижное образование в Дальневосточном институте искусств. При этом многие остаются работать во Владивостоке.

Андрей Чугунов, ректор Дальневосточного государственного института искусств: «Очень много музыкантов, которые работают в ведущих оркестрах, концертмейстерами, то есть очень крепкие музыканты. Они приезжают и поступают в ассистентуру, заканчивают два года, и в Китае это очень ценится».

Это уже третий Международный Азиатско-Тихоокеанский фестиваль-конкурс, который проходит во Владивостоке. В следующий раз дальневосточная столица встретит юных зарубежных музыкантов в 2020 году, так же 1 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]