150 лет со дня основания. Ильинка — самое большое село Ханкайского района — весело отметило свой день рождения. Чтобы праздник получился веселым жители провели концерт, через социальные сети пригласили гостей и всех, кто когда-то провел свое детство и молодость в Ильинке.

Елена Шарафутдинова, директор клуба с. Ильинка: «У нас тут очень дружный народ. Одни варят уху, другие — кашу. Помог полигон, воинская часть. Люди сами делают салаты и несут еду на столы. Тут все народ».

К юбилею родного села ильинцы готовились год. Трехэтажный красавец-клуб, который еще к столетию Ильинки успели построить, спустя полвека переживает глобальный ремонт, праздничные гуляния проводят на стадионе.

Елена Шарафутдинова, директор клуба с. Ильинка: «Ильинка сегодня расцвела, что ли. Народ дружно потянулся в культуру. И отдыхать ильинцы умеют. Вот посмотрите сегодня, честное слово!»

Каждые пять лет в Ильинке проходят празднования в честь дня рождения села — традиция такая. Но цифра «150» обязала к еще более разнообразной программе. И даже про настоящий кавказский шашлык не забыли. Говорят, что Роберт Фрунзикович во всем Ханкайском районе — самый лучший чародей мангала.

Роберт Погосян, мангальщик: «Душа там, специи и чистые руки!»

Среди выступающих — и коллективы из приморских сел, но кто бы знал, что бездонный кладезь талантов найдется среди своих же односельчан. Стоит только копнуть поглубже и творческие резервы ильинцев даже предания седины глубокой с легкостью продемонстрируют.

Артистичные способности массовки приняты на ура. Лошадь и телега — настоящие, а в образе переселенцев — свои же соседи! Был бы Оскар, сразу же вручили!

- О чем мечтает глава села?

Александр Гусарчук, глава с. Ильинка: «Мечтаю о том, чтобы, сказать, может быть, проще, чтоб жить стало лучше и веселее. Как вот так».

- Сколько лет в Ильинке?

Валентина Сысоева, житель с. Ильинка, учитель школы: «В ноябре будет 52. Чистое, ухоженное село. Много было детей в школе. Когда я начинала работать в ней было 670 человек. Да, у нас как-то на плаву село держится надо сказать».

Одно из старейших сел края и самое большое в Ханкайском районе после Камень-Рыболова. Здесь мечтают восстановить местный совхоз, когда-то на все Приморье гремевший ударными показателями и чтобы вагончик, связывающий с Владивостоком, вернулся на маршрут. А пока радуются малому — первоклассников в школе становится больше.

Максим Каленник, корреспондент: «Иногда полезно возвращаться в детство. Каждое лето, с 79-го по '90-ые, я проводил здесь, в Ильинке, где в доме на улице Садовой жила моя бабушка. Она работала учителем в местной школе. Когда мне было всего 10, на этом же стадионе Ильинка отмечала свое 120-летие. А сейчас ей уже 150. И так волнительно вновь оказаться на своей малой родине. Всем рекомендую: хотя бы иногда возвращайтесь в те места, где прошло ваше детство».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]