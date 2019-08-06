"Палитра Приморья": Село Ильинка отмечает 150-летие

Ильинка пригласила в гости! Жители села объединились, чтобы всем вместе отметить юбилей. Сами репетировали концертные номера, через социальные сети объявили большой сбор односельчан. На 150-й день рождения поздравить Ильинку и вспомнить, как провели свое детство и молодость, приехали даже из соседних регионов.

Елена Шарафутдинова, директор клуба с. Ильинка: «У нас тут очень дружный народ. Одни варят уху, другие кашу. Помог полигон, воинская часть. Люди сами делают салаты и несут еду на столы. Тут весь народ».

Село Ильинка. Основано 2 августа, на Ильин день. Расположено вдоль трассы Михайловка – Турий Рог, у подножия сопки Маяк. До районного центра, Камень-Рыболова, 20 километров. В 1869 году в эти места прибыли 42 семьи староверов из Якутии, образовав первую улицу - Староверскую. Через двадцать лет сюда же стали приезжать переселенцы из Украины. Только в 1922 году в селе установилась советская власть. Через восемь лет в селе организовали колхоз им. Сталина, а еще через восемь сюда пришло электричество.

К юбилею родного села ильинцы готовились год. Трехэтажный красавец-клуб, который еще к столетию Ильинки успели построить, спустя полвека переживает глобальный ремонт - праздничные гуляния проводят на стадионе.

Елена Шарафутдинова, директор клуба с. Ильинка: «В каждом селе есть День села. В этом году круглая дата. Мы так подумали и решили, что праздник должен быть массовым, большим. Глава пошел нам на встречу и все, что видите - это он. И сам даже строил эти палатки. Ильинка сегодня расцвела что ли. Народ дружно потянулся в культуру. Очень много ходит детей и взрослых. Все коллективы наши. Плохо только то, что нет работы. Но вообще работают. И отдыхать ильинцы умеют. Вот посмотрите сегодня, честное слово!»

- Как закончили учебный год и как будете начинать следующий, тем более, что до него всего месяц!?

Лилия Рябец, завуч Ильинской общеобразовательной школы: «Хорошо, все сдали экзамены. И успеваемость у нас осталась на уровне.

- Говорят, первоклашек даже больше!?

- Первоклашек у нас 13 человек. В том году было 11. Учительский состав у нас уже стабильный много лет работает, и пока никто не собирается уходить.

- Школа у вас такая хорошая, добротная, все сами?!

- Были выделены деньги района, в этом году у нас туалеты ввели в школе, с 1 сентября будут работать. Уже не на улице».

Юбилейные дни рождения в Ильинке каждые пять лет отмечают, традиция такая. Но цифра «150» обязала к еще более разнообразной программе. И даже про настоящий кавказский шашлык не забыли. Говорят, что Роберт Фрунзикович во всем Ханкайском районе - самый лучший чародей мангала.

Роберт Погосян, мангальщик: «Душа там, специи и чистые руки! Я 25 лет делаю шашлыки! Я помню первый свой шашлык - черный, как уголь. Мой фирменный рецепт - соль, специи и всё. И естественный сок.

- У вас есть предпочтение из какого мяса делать шашлык?

- Все равно! Для меня самый вкусный ребра свиные, телячьи.

- А правда, что настоящий шашлык это или баранина, или свинина, но ни в коем случае не курица!?

- Да, курица же не мясо!»

Борис Сапрыкин, житель Арсеньева: «Я родился в Ильинке, и мои родители. Мать - здесь, а отец - в Астраханке. Я был на столетии села. Это было в 69-м году. Я работал секретарем парткома совхоза «Турийрогский», а я ильинский, и меня пригласили. Отмечали отлично. Мне сейчас всего 82-ой. Вспоминаю работу в Ильинке, детство. Бывших руководителей и земляков, которые меня воспитали, но судьба меня забросила, по воле медицины, в Яковлевский таежный район. Я там проработал более десяти лет, проживаю в Арсеньеве, но в Яковлевке возглавляю ветеранскую организацию. Я приехал отметить юбилей села».

Среди выступающих - и коллективы из приморских сел, но кто бы знал, что бездонный кладезь талантов найдется среди своих же односельчан. Стоит только копнуть поглубже и творческие резервы ильинцев даже преданья седины глубокой с легкостью продемонстрируют.

Артистичные способности массовки приняты на ура. Лошадь и телега - настоящие, а в образе переселенцев - свои же соседи! Был бы «Оскар» - сразу же вручили!

Елена Шарафутдинова, директор клуба с.Ильинка: «У нас есть тут три общественных организации: общество инвалидов, совет ветеранов и женсовет. Это такая сила - я вам скажу! Передать не могу, какая это сила. С помощью их мы горы свернуть можем. А я... где-то есть силы, резервные.

- Как вы думаете, до конца года клуб успеете сделать?!

- Я надеюсь! Надежда умирает последней!»

Александр Гусарчук, глава с. Ильинка: «Я уверен, что завершим. Дай бог, чтоб никто не помешал. У нас сейчас есть средства, и будем рассматривать на муниципальном комитете, фасад сделали, полы поменяли, уже был даже репортаж про наш клуб, что очень радует. И отступать нам сейчас никак нельзя. 150 лет - это серьезная дата для села. Мы готовились заранее. В подготовке мероприятия у нас участвовало все село».

Оксана Руденко, житель Хабаровска: «Мне очень нравится. Я из Хабаровска приехала. Прошла информация, что юбилей села. Я здесь жила, училась. Было замечательное детство, было все хорошо. Все было здесь, для меня это село важно. Расстояние - не важно. Нас сюда тянет. Из детства ильинского чаще всего вспоминаю, как мы ездили собирать урожай».

Елена Гончук, житель с. Камень-Рыболов, сотрудник районной газеты «Приморские зори»: «Вместе ходили со школы. На дискотеки. В то время танцевали под «Ласковый май» и Си Си Кетч. Все наши темы хорошие».

Наталья Ефремова, житель с.Ильинка, учитель: «Ну, они у меня самые замечательные. Они каждый год приезжают и всегда ко мне в гости приходят. Они все тут где-то ходят. В 92-ом году они закончили. В прошлом году отмечали 25 лет, они все ко мне собрались. Мы все сидели долго, замечательно».

Светлана Криволапова, житель Лесозаводска: «А я жила во Владивостоке, а сейчас в Лесозаводске. Мы приезжаем часто, в том году были. Я школу вспоминаю, в основном. Я здесь жила, у меня здесь дед с бабушкой похоронены, отец. Я на год младше их класса, а так - хорошо. Я рада за Ильинку. Я ей желаю счастья и удачи».

- Вы же тоже ильинский, выросли здесь. Что из детства вспоминаете?!

Александр Гусарчук, глава с. Ильинка: «Ну вырос же здесь. Постоянно это видишь, привычное все, но, в детстве не думал, что буду возглавлять село. Но я всегда хотел быть полезным селу. И когда к этому подошло, люди меня поддержали. Плюс к нам еще два поселения добавились. Я искренне рад, что я возглавляю, и дай бог, чтоб не стыдно было, ни мне, ни моим детям. Ни будущим, кто будет после меня. В детстве, вообще, мечтал быть военным. Конечно, проблем хватает, по мере поступления их решаем. Если о них говорить, то сейчас первоочередная будет - это пожароопасный сезон. Будем готовиться.

- О чем мечтает глава села?

- Мечтаю о том, чтобы, сказать может быть проще, чтоб жить стало лучше и веселее. Как вот так».

Одно из старейших сел края, и, самое большое в Ханкайском районе после Камень-Рыболова. Здесь мечтают восстановить местный совхоз, когда-то на все Приморье гремевший ударными показателями, и чтобы вагончик, связывающий с Владивостоком, вернулся на маршрут.

- Сколько лет в Ильинке?!

Валентина Сысоева, житель с.Ильинка, учитель Ильинской школы: «В ноябре будет 52. Ильинку помню разной. В начале впечатление было очень хорошее. Чистое, ухоженное село. Много было детей в школе. Когда я начинала работать, в ней было 670 человек. А теперь - сто с небольшим. Да, у нас как-то на плаву село держится надо сказать. Проедешь по дальним селам, где и практически ничего нет. Я 43 года проработала в школе. Здесь половина села - мои ученики. Я была их учителем. И по всей стране есть. И в Москве, и на Кавказе, и в Питере. Много навещают, все мои выпускники, я со всеми поддерживаю очень хорошие отношения. Свои выпуски все помню. Именно те, в которых я была классным руководителем. Я 16 лет уже не работаю в школе».

Максим Каленник, корреспондент: «Иногда полезно возвращаться в детство. Каждое лето, с 79-го по 90-ые, я проводил здесь, в Ильинке, где в доме на улице Садовой жила моя бабушка. Она работала учителем в местной школе. Когда мне было всего 10, на этом же стадионе Ильинка отмечала свое 120-летие. А сейчас ей уже 150. И так волнительно вновь оказаться на своей малой родине. Всем рекомендую: хотя бы иногда возвращайтесь в те места, где прошло ваше детство».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]