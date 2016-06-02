«Дети мира» приехали в ВДЦ «Океан». Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Уроки русского языка, мастер-класс по лепке пельменей и «Катюша». Школьники из Китая, Лаоса, Нидерландов и еще почти двух десятков стран собрались в всероссийском детском центре «Океан» на смене «Дети мира».
Соро Тон, школьник из Янгона, бывшей столицы Мьянмы, приезжает в «Океан» второе лето подряд. И сегодня он участник танцевального батла. На смене «Дети Мира» собралась интернациональная команда «Джус».
Соро Тон, участник смены «Дети Мира» (Мьянма): «Мы подготовили пять разных танцев. Несколько современных и, конечно, русский народный. Это было не простое задание, но я с детства люблю танцевать, так что мне было очень весело, узнал много новых движений».
Этим летом «Дети Мира» — юбилейная, десятая смена собрала почти тысячу человек из 18 стран. Впервые приехали школьники из Нидерладов, Франции, Германии, Сербии и Алжира.
Мария Сидмун, руководитель детской делегации из Алжира: «Это для них большой жизненный опыт. У ребят мамы из России. У некоторых родители обучались на территории России и хотят, чтобы у детей тоже был такой опыт. Чтобы они познакомились с русской культурой».
Борис Эрбуз, участник смены «Дети мира» (Франция): «Мы ходим купаться на пляж каждый день. Я нашел здесь очень много друзей».
Помимо спортивных и творческих состязаний, у океанцев стоит цель — за время смены подтянуть знания русского языка или только выучить первые слова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.07.2019 Около сотни направлявшихся в лагерь «Океан» детей застряли в аэропорту в Москве. Подробности
-
11.07.2019 Детский центр «Океан» собрал вместе детей из 53 субъектов России
-
26.07.2018 «Океан историй»: «Дети мира» собрались в ВДЦ «Океан»
-
23.07.2018 «Океан» научит «Детей мира» профессии «следователь»
-
11.06.2017 Сезон летнего детского отдыха стартовал в Приморье
-
02.06.2016 Дети из стран АТР отдохнут в Приморье этим летом
Добавить комментарий