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Вчера, 18:13
 

«Дети мира» приехали в ВДЦ «Океан». Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

Уроки русского языка, мастер-класс по лепке пельменей и «Катюша». Школьники из Китая, Лаоса, Нидерландов и еще почти двух десятков стран собрались в всероссийском детском центре «Океан» на смене «Дети мира».

Соро Тон, школьник из Янгона, бывшей столицы Мьянмы, приезжает в «Океан» второе лето подряд. И сегодня он участник танцевального батла. На смене «Дети Мира» собралась интернациональная команда «Джус».

Соро Тон, участник смены «Дети Мира» (Мьянма): «Мы подготовили пять разных танцев. Несколько современных и, конечно, русский народный. Это было не простое задание, но я с детства люблю танцевать, так что мне было очень весело, узнал много новых движений».

Этим летом «Дети Мира» — юбилейная, десятая смена собрала почти тысячу человек из 18 стран. Впервые приехали школьники из Нидерладов, Франции, Германии, Сербии и Алжира.

Мария Сидмун, руководитель детской делегации из Алжира: «Это для них большой жизненный опыт. У ребят мамы из России. У некоторых родители обучались на территории России и хотят, чтобы у детей тоже был такой опыт. Чтобы они познакомились с русской культурой».

Борис Эрбуз, участник смены «Дети мира» (Франция): «Мы ходим купаться на пляж каждый день. Я нашел здесь очень много друзей».

Помимо спортивных и творческих состязаний, у океанцев стоит цель — за время смены подтянуть знания русского языка или только выучить первые слова.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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