Большинству приморцев не хватает денег от зарплаты до зарплаты

ФППК провел опрос приморцев, согласно которому 84% проголосовавших высказались о том, что денег от зарплаты до зарплаты им не хватает. Этот показатель даже выше, чем результаты июльского исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», где об этом же заявили 75% респондентов из разных регионов страны, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФППК.

Участники российского опроса назвали и недостающие суммы. Для 38% это 10 тыс. руб, для 7% - 6–8 тыс. руб., 8% нуждаются в 5 тыс. руб . Еще 10% сообщили, что им не хватает 3-4 тыс. руб., а 11% - всего 1-2 тыс. руб.

Приморцев о конкретных суммах не спрашивали. Но комментарии, а также большое число ответов в директ, говорят сами за себя.

"Чаще прохожу мимо магазинов и обхожусь минимумом. Из обуви и одежды - самое дешевле покупаю. Что говорить, обидно - всю жизнь работать и так жить!", "Экономия на всем, покупаю все недорогое. Отдых у моря, даже в Приморье, позволить себе не могу", "Живу впроголодь", - это лишь некоторые мнения подписчиков @fppk_prim в Инстаграм.

О том, что материальное положение жителей края оставляет желать лучшего, говорят и комментарии к посту ФППК о планах и предпочтениях на отпуск. Поводом для его написания стали результаты аналогичного опроса ВЦИОМ. 44% опрошенных россиян признались, что проведут отпуск дома, 26% выберутся на дачу и только 10% отправятся за границу.

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При этом, если бы была возможность, 39% респондентов отправились бы отдыхать за рубеж, 31% - в Крым и 26% - на Черноморское побережье Кавказа.

Расхождение предпочтений с реальностью 53% россиян объяснили нехваткой средств. При том, что всего лишь год назад на эту причину ссылались 44% опрошенных.

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Вот что пишут по этому поводу приморцы: "Денег не хватает, чтобы у себя в Приморье на море нормально съездить отдохнуть. Получив отпускные, люди, как правило, платят кредит за два месяца вперед, на квартплату откладывают, о поездке в отпуске и речи быть не может", "Хочется на Чёрное море, но с нашими заработками на коммуналку и питание хотя бы хватило", "С моими отпускными - я не устала", "Каждый год мечтаю накопить на домик у моря хотя бы в Приморье, но моя зарплата по-прежнему не поспевает за ростом суточной аренды. Продолжаю мечтать".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]