Не находят в кошельке медианную зарплату: пост в Сети вызвал горячее обсуждение приморцев

57% проголосовавших под постом ФППК в Инстаграм о медианной зарплате, выше и ниже уровня которой получает одинаковое количество работников, признались, что их заработок не дотягивает до ее показателя в Приморье - 33785 руб. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФППК, перепосты и опросы в сторис, которые провели молодые профактивисты, показали, что работников с зарплатой ниже этой цифры среди специалистов до 35 лет еще больше - 94%.

"Нам такая зарплата даже и не снилась", "Если я еще на третью работу устроюсь, то может и дотяну до медианной зарплаты. Но, боюсь, не доживу до ее получения", "Зарплата у 2/3 работников ДХК "БОР" - 20 тыс. руб., это МРОТ плюс северные и районный коэффициент", "В отрасли образования учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал получает ровно МРОТ", "19 тысяч зарплата. Питаюсь капустой, огурцами, картофелем, выращенными на своем огороде", - это лишь малая часть комментариев под постом в профсоюзном аккаунте.

Те, кто получает на уровне или выше медианного показателя, признают, что за этим стоит тяжелый труд и отсутствие времени на личную жизнь.

"Размер зарплаты совпадает, но работы очень много: 2 ставки и обязанности завуча на время декрета, 2 классных руководства. Семью не вижу от слова "совсем", - поделилась одна из педагогов региона.

Недоумение у работников отдельных отраслей вызывает и расхождение официальной статистики и реального заработка, которое они ежемесячно наблюдают в своих кошельках.

"У молодого научного сотрудника, кандидата химических наук, зарплата чуть больше 35 тыс. руб., то есть даже не выше медианной. Но правительству рапортуют, что молодые ученые получают 70 тыс. руб.", - приводит пример сотрудник ДВО РАН.

Поводом для опроса в Инстаграм стали результаты исследования агентства РИА Рейтинг о величине медианной зарплаты россиян. Этот показатель дает более точный ответ на вопрос, какая зарплата у среднестатистического жителя страны. Он, как правило, на 20-30% ниже расчетного среднего дохода и позволяет оценить уровень существующего неравенства между разными группами населения.

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В Приморье медианная зарплата, по данным Приморскстата, 33 785 руб., а средняя – 48 260 руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]