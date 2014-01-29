В Приморье осужден хабаровчанин
Уссурийским районным судом вынесен приговор хабаровчанину, который признан виновным в совершении кражи имущества из частного домовладения.
В ноябре прошлого года в отделе МВД России по городу Уссурийску была зарегистрирована кража из дома на улице Ленинской в селе Воздвиженка. О постороннем мужчине, находившемся во дворе частного дома, заявил бдительный сосед.
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали злоумышленника. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, мужчина проник в дом путем взлома навесного замка деревянной входной двери. Хозяйка дома обнаружила пропажу денежных средств и золотых изделий. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму свыше 340 тысяч рублей.
Задержанным оказался ранее судимый 39-летний житель Хабаровского края, у которого при себе было обнаружено и изъято все похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктами «а», «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере). На период следствия фигурант заключен под стражу.
Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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