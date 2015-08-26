Оперативные службы Приморья приведены в повышенную готовность
В связи с неблагоприятными погодными прогнозами спасатели и службы жизнеобеспечения Приморья переходят на режим повышенной готовности, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. Меры по защите населенных пунктов края от стихии обсудили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Как доложил руководитель Приморгидромета Борис Кубай, с севера на Приморье надвигается атмосферный фронт, в четверг, 8 августа, днем он окажется над южными районами края. А с юга через Японию идет тайфун, который утром четверга пройдет южнее Владивостока. Это вызовет сильные дожди в южной части Приморья.
«Наиболее сильные осадки пройдут во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанском, Лазовском, Хасанском районах. Дожди вызовут быстрый подъем уровня малых рек», – уточнил Борис Кубай, добавив, что дожди разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели.
По информации начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Романа Чурсина, спасательные подразделения переходят в режим повышенной готовности, а в Уссурийск, Лазовский и Хасанский районы направляется аэромобильная группировка в составе 40 человек и почти десятка техники. Также в Кавалеровский район выехала группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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