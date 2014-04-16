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«Ростелеком» купил одного из крупнейших провайдеров интернета и платного ТВ на территории Приморья

«Ростелеком» купил одного из крупнейших провайдеров интернета и платного ТВ на территории Приморья

Фото: АиФ-Украина

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что его дочерняя компания — ПАО «Башинформсвязь» — подписала соглашение о приобретении 100% долей в трех юридических лицах, что обеспечивает полный контроль над группой компаний «АльянсТелеком». С 2007 года «АльянсТелеком» оказывает услуги доступа в интернет и телевидения физическим лицам и корпоративным клиентам на территории Приморского края во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме.

В сегменте домохозяйств, на долю которого приходится 80% доходов провайдера, «АльянсТелеком» занимает лидирующие позиции во Владивостоке и является одним из ведущих операторов на рынке Приморского края в целом, обслуживая 110 тыс. семей в регионе. Абонентская база бизнес-сегмента оператора превышает 6 тыс. организаций, основная доля приходится на абонентов ШПД.

Выручка группы компаний «АльянсТелеком» в 2018 году превысила 900 млн рублей.

Сделка соответствует стратегическим целям «Ростелекома» по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса.

«"АльянсТелеком" продолжит оказывать услуги связи клиентам под своим брендом. Перенастраивать интернет или телевидение пользователям не придется, для них все останется как было. При оплате услуг также надо будет выбирать провайдера "АльянсТелеком". Маркетинговая и тарифная политика также сохраняется прежней», - сообщает сайт VL.ru со ссылкой на источник в "Ростелекоме".

Что касается сотрудников «Альянса», для них тоже все остается по-прежнему. «Сокращений не планируется, – сказали в "Ростелекоме". – Оптимизация, возможно, будет рассмотрена в будущем в случае изменения технологических и бизнес-процессов и дублирования поддерживающих функций. Основные подразделения компаний продолжат работу».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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