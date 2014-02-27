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В Приморье винтом от моторного катера мужчине отрезало ногу

В Приморье винтом от моторного катера мужчине отрезало ногу

Фото: Новости Самары

5 августа 2019 года в Хасанском районе Приморья возле берега бухты Нарва вблизи села Перевозное мужчина попал под маломерное судно. Винтом моторгого катера мужчине отрезало ногу.

Как сообщили в СК России по Приморскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, плавательное средство изъято.

По предварительным данным, водитель нарушил правила безопасности движения водного транспорта. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По данным "КП", мужчина упал с "банана", и таким образом оказался в воде, после чего на него наехал катер.

Медицинскую помощь пострадавшему оказали своевременно, но спасти конечность врачам не удалось – слишком сильно была раздроблена кость и повреждены мягкие ткани. Отдых закончился для мужчины инвалидностью.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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