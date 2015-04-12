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Аэромобильная группировка спасателей убыла в наиболее подверженные паводкам районы Приморья

Аэромобильная группировка спасателей убыла в наиболее подверженные паводкам районы Приморья

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

В связи прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на территорию Приморья, Главное управление МЧС России по Приморскому краю и звенья Приморской территориальной подсистемы РСЧС находятся в режиме Повышенной готовности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в превентивных целях аэромобильная группировка спасателей в составе 40 человек и 7 единиц техники убыла в наиболее подверженные паводкам районы Приморья: в Уссурийский городской округ, посёлок Барабаш Хасанского района и посёлок Лазо Лазовского района. Полный состав аэромобильной группировки оперативного реагирования – 100 человек и 12 единиц техники.

В готовности к реагированию находятся 10 аварийно-спасательных бригад  в составе 36 человек и 10 единиц техники. Для ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ сформировано 746 ремонтно-восстановительных бригад.

«Аэромобильная группировка будет проводить мониторинг русла рек и гидрологической обстановки. Наша команда спасателей в готовности оказать помощь в доставке воды, а также провести мероприятия по эвакуации граждан в случае необходмости», - сообщил начальник Специализированной пожарно-спасательной части Александр Ковалёв.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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