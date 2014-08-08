Тайфун "Франциско" изменил траекторию движения - МЧС рекомендует приморцам принять необходимые меры безопасности

Бывший тайфун «Франциско» находился над восточным побережьем Корейского полуострова, северо-восточнее Сеула, давление в центре 1003 гектоПа, максимальный ветер у эпицентра до 17 м/с. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, тропический шторм поменял направление движения на северо-восточное со скоростью движения 29 км/ч. К 8 утра 8 августа выйдет к южному побережью Приморского края, будет смещаться вдоль восточного побережья края и оказывать влияние фронтальными разделами на южные и юго-восточные районы края, с количеством осадков до 20 мм. Максимальное количество осадков прогнозируется в Лазовском районе (до 40 мм). 8 августа циклон перестанет оказывать влияние на территорию края и сместится по Японскому морю в сторону Хоккайдо.

В связи с прогнозируемым смещением бывшего тайфуна «Франциско» вблизи южного побережья Приморского края утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные от 15 до 45 мм за 12 часов и менее, на юго-востоке местами очень сильные дожди с количеством до 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах гроза, на побережье ветер от 18 до 23 м/с.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды и возможными резкими подъемами на малых реках южных и восточных районов края с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю и силы приморской территориальной подсистемы РСЧС края функционирует в режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. В превентивных целях аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 40 человек и 7 единиц техники убыла в наиболее подверженные паводкам районы Приморья: в Уссурийский городской округ, посёлок Барабаш Хасанского района и посёлок Лазо Лазовского района.

В готовности к реагированию находятся 10 аварийно-спасательных бригад в составе 36 человек и 10 единиц техники. Для ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ сформировано 746 ремонтно-восстановительных бригад.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]