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Акватория Золотого Рога у Корабельной набережной погрязла в мусоре

Акватория Золотого Рога у Корабельной набережной погрязла в мусоре

Фото: Vl.ru

Пластиковые бутылки, обертки, окурки и большое коричневое пятно – мусор снова покрыл акваторию бухты Золотой Рог возле Корабельной набережной Владивостока. Каждый год в этом месте скапливаются отходы – часть выбрасывают прохожие, часть приносит течением, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Мусор в основном скапливается у памятного знака на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манджур» – между зоной набережной и пирсом военных. Коричневое пятно, похожее то ли на льяльные воды, то ли на содержимое канализации, растянулось на десяток метров. А прикрывает это коричневое пятно целая свалка – обертки, пластиковые бутылки, окурки и прочий мусор. Рядом с плавающими отходами гуляют горожане и фотографируются иностранные туристы.

Уборкой в Золотом Роге занимаются службы Торгового порта и мусороуборочные суда Тихоокеанского флота – но, судя по всему, этого недостаточно. Периодически на акватории проходят морские субботники – последний из них состоялся в июне, когда после уборки только из устья реки Объяснения вывезли целый КамАЗ мусора.

Летом 2016 года черное маслянистое пятно растянулось на всю ширину бухты. Специалисты Росприроднадзора выяснили, что причиной разлива нефтепродуктов стала перекачка топлива на судне ББС-5.

Вообще виновных в загрязнении акватории находят очень редко. Ранее редакция VL.ru неоднократно обращалась в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и сообщала о разливах нефтепродуктов, увеличенной концентрации угольной пыли и других загрязнениях. Но часто сотрудники ведомства, проводящие проверки, не находят ни загрязнения, ни виновных. В апреле 2017 года Росприроднадзор провел проверку и не нашел виновных в разливе в районе Токаревской кошки. Вскоре нефтяные пятна были обнаружены здесь снова, а также в бухте Патрокл и на озере в районе Зари. Информации о завершении проверок также не поступало. В июле 2018 года не были найдены виновники разлива нефтепродуктов возле мыса Новосильского на Русском острове. Аналогично не установлены те, кто загрязнил акваторию Амурского залива от Санаторной до Океанской в апреле прошлого года. Не найдена угольная пыль в порту Находки и бухте Врангеля, загрязнение фиксировалось 30 марта.

По мнению некоторых экологов ДВО РАН, у существующих служб надзора не хватает техники и возможностей для проведения комплексных анализов и оперативного реагирования на происшествия. Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков считает, что помочь решить проблему могло бы создание регулярной экологической полиции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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