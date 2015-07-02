Водители туристических автобусов во Владивостоке нарушают правила парковки
Всего в городе имеется 9 участков улично-дорожной сети, специально выделенных для остановки или стоянки пассажирских автобусов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, водители данного вида автотранспорта могут осуществлять парковку на Корабельной набережной – у мемориального комплекса «Боевая слава флота», в районе дома № 20 улице Посьетской – около гостиницы «Приморье», на улице Алеутская – вблизи железнодорожного вокзала, на улице Набережная - вблизи гостиниц «Азимут Владивосток», в районе домов № 3 ст.5, №3 ст.6 на улице Батарейная (Спортивная гавань), в районе дома № 80 на улице Крыгина (сквер Анны Щетининой), на Маяке Токаревская кошка, на Океанском проспекте (на остановке общественно транспорта «Изумруд»).
Кроме того, в районе дома №3 по улице Светланская (напротив гостиницы Версаль) разрешена парковка непосредственно туристическим автобусам.
Несмотря на наличие мест для остановки и стоянки пассажирских, в том числе – туристических автобусов, ежедневно инспекторы полка ДПС выявляют и привлекают к административной ответственности порядка 10 водителей автобусов. Как правило, данные водители осуществляют перевозку туристов и, соответственно, их высадку в местах, расположенных неподалеку от городских достопримечательностей.
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств для инвалидов влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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