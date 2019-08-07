После ливней, вызванных тайфуном "Франциско", во Владивостоке похолодает
Завтра над акваторией Японского моря южнее побережья Приморья будет смещаться тропический шторм «Франциско». Под его влиянием окажутся южные районы Приморского края. Остальная территория останется под влиянием фронтальных разделов. Поэтому в большинстве районов пройдут дожди, наиболее интенсивные на юго-востоке края. Ночная температура останется в тех же пределах, а дневная понизится на 3–5 градусов.
Во Владивостоке сегодня поздним вечером начнётся небольшой дождь. Ближайшей ночью дождь усилится, а завтра днём начнёт прекращаться. Минимальная температура составит +20…+22 °С, максимальная +24…+27 °С. В последующие сутки, 9 августа, Приморский край останется в зоне фронтальных разделов. Под влиянием тёплой и влажной воздушной массы тропического вихря произойдёт их обострение. В результате на большей территории края дожди усилятся.
В ближайшие выходные дни атмосферное давление над Приморским краем будет расти. Усилится влияние гребня охотского антициклона. Дожди пойдут на убыль и сохранятся лишь в отдельных районах. Но за фронтами с севера вторгнется более прохладная воздушная масса, температурный фон понизится. В ночные часы +15…+22 °C, на востоке будет прохладней. Днём в субботу фон максимальных температур составит +20…+27 °C. В воскресенье ночью будет усиливаться отрог охотского антициклона, дожди в Приморье прекратятся, и минимальная температура понизится ещё на 2–4 градуса. Днём 11 августа атмосферное давление над Приморьем будет падать. С запада во второй половине дня подойдут новые фронтальные разделы, местами начнётся дождь. С фронтами придет более тёплая воздушная масса, и день станет теплее, чем в субботу.
Во Владивостоке выходные дни ожидаются преимущественно облачными, со свежим юго-восточным ветром. Возможна морось. Станет прохладней, минимальная температура +16…+19 °C, максимальная +19…+22 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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