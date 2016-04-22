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Тайфун "Франциско" еще представляет опасность для Приморья и Владивостока

Тайфун "Франциско" еще представляет опасность для Приморья и Владивостока

Фото: Инфореактор

Ночью тропический шторм «Франциско» вышел в северо-западную половину Японского моря. Сегодня днём он будет медленно смещаться на восток, и вечером достигнет западного побережья Хоккайдо. Траектория его пройдёт на расстоянии 100–150 км к югу от Приморья. Вихрь значительно ослабел и ураганных ветров не вызывает, но запасы влаги у него велики, поэтому интенсивные дожди на юго-востоке сохранятся. Остальная территория останется в зоне фронтальных разделов, тоже будут идти дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Из-за дождей жара спадёт, максимальная температура воздуха +20…+27 °С, на востоке ещё прохладней.

В предстоящие сутки фронтальные разделы над Приморским краем обострятся, и вызовут на большей территории сильные дожди, местами очень сильные. Вероятны грозы и град. Фон минимальных температур останется без изменений. С фронтом с севера придёт более прохладная воздушная масса, днём жара спадёт, максимальные значения температур понизятся ещё на 1–4 градуса.

Во Владивостоке минувшей ночью всего выпало 77 мм осадков. Сегодня в течение дня в городе временами будет идти дождь. День ожидается прохладней вчерашнего на 1–3 градуса. В ближайшие сутки в краевой столице временами дождь, наиболее интенсивный в утренние часы. Усилится юго-восточный ветер. Температурный фон ещё немного понизится, в ночные часы +18…+20 °С, днём +20…+23 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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