В Приморье супружеская пара, рискуя жизнью, спасла двоих тонущих детей

31 июля в районе 13 часов семья Казариных из села Новицкое, прогуливаясь по пляжу мыса Неприступный обратили внимание на крики о помощи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на zdnews24. Были и другие отдыхающие, но по каким-то причинам тревожные сигналы со стороны воды не привлекли их внимания.

Виктор и Евгения Казарины увидели мальчика и девочку (10-13 лет) без спасжилетов, которых уносило в море. Виктор не теряя времени на раздумье кинулся на помощь. Вплавь добрался до детей и начал тащить их в сторону берега. Это оказалось непростой задачей и в какой-то момент, Виктор понял, что втроём им не выбраться из пучины. Но детей не бросил. Вовремя подоспела жена Евгения, с sap-доской. Всё завершилось благополучно.

Вечером, спасённые брат и сестра привели к Казариным свою маму, желающую благодарить за детей. Новичане сказали: «Лучшей благодарностью будет, если не будете отпускать детей без присмотра и без спасжилетов на воду».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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