Вожатые из Приморья спасли 185 детей при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Губернатор Олег Кожемяко встретился в четверг, 8 августа, с вожатыми приморского студенческого педагогического отряда «Территория инициативы», которые находились 23 июля в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. Глава региона лично поблагодарил ребят, которые смогли справиться с экстремальной ситуацией и, рискуя собственной жизнью, помогали спасать маленьких отдыхающих.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу губернатора, вожатые из Приморья спасли 185 детей от 10 до 16 лет, находившихся в момент пожара в палаточном лагере. Грамотные и слаженные действия ребят позволили уменьшить масштаб трагедии и вовремя оказать детям всю необходимую помощь.

«Особые слова благодарности хочу сказать четырем парням, которые сдерживали огонь своими силами и, рискуя жизнью, бросались в палатки, вытаскивали детей. Родители 185 спасенных ребят будут благодарны вам всю жизнь. В считанные секунды вы приняли единственное верное решение и спасли множество жизней», – сказал он, добавив, что в Приморье живет множество отважных людей, готовых прийти на выручку в любую минуту. Это доказывает и недавний подвиг Алексея Резниченко из Фокино, который 27 мая этого года вытащил из окна полыхающей квартиры двух девочек.

За заслуги при выполнении гражданского долга, смелость и самоотверженность, проявленные в условиях экстремальной ситуации при спасении детей в лагере «Холдоми», глава региона наградил Почетной грамотой Губернатора Приморского края Алексея Завальнюка, Владимира Игнатова, Павла Марчука и Артема Польшина.

Благодарность руководителя края объявили Ольге Солодовник, Андрею Марчуку, Екатерине Бржезицкой, Дарье Гладневой, Марине Зоновой, Марии Карнович Елизавете Киселевой, Инне Лотоковой, Надежде Лошенковой, Софье Лукьянченко, Ренате Мирошниченко, Екатерине Новиковой, Валерии Пентехиной, Ярославне Прокофьевой, Валерии Стригун, Дине Терещенко и Леониду Тихомирову.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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