Детский центр "Океан" в Приморье принял более 20 детей из сгоревшего лагеря "Холдоми"

В результате обращения Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в адрес директора Всероссийского детского центра «Океан», 24 ребенка из ДОЛ «Холдоми», особенно нуждающиеся в реабилитации после пожара, направлены на оздоровление в ФГБОУ ВДЦ «Океан».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, в настоящий момент дети получают полноценный отдых, необходимую помощь квалифицированных специалистов, а также проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Смена продлится с 11 по 31 августа.

Напомним, ЧП произошло 23 июля в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» Хабаровского края. Вследствие возникшего пожара в считаные минуты сгорело 20 палаток из 26, в которых на момент возгорания находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Почти все дети успели эвакуироваться, четверо погибли, среди них 11-летний мальчик, который во время пожара в лагере бросился помогать другим детям. Ребенок награжден орденом Мужества посмертно.

После происшествия Анна Кузнецова обратилась к директору Всероссийского детского центра «Океан», расположенного в Приморском крае, с просьбой разместить в Центре детей из ДОЛ «Холдоми», которые стали очевидцами случившегося и нуждались не только в оздоровлении, но и в особом подходе к их реабилитации.

«Сегодня нужно сделать все, чтобы этим детям по максимуму компенсировать тот отдых, который они не получили, важно сгладить психологическую травму, нанесенную им в результате происшествия – у «Океана» для этого есть все необходимые ресурсы. В настоящее время расследование продолжается, уверена, что оно будет проведено должным образом, все виновные понесут ответственность, а из ситуации будут сделаны необходимые выводы», – подчеркнула детский омбудсмен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]