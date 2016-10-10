«Океан» будущего: Закулисье Всероссийского детского центра. Видеорепортаж
Всероссийский детский центр «Океан» - это но только десятки тысяч детей, приезжающих на отдых, но и огромный штат сотрудников, которые днем и ночью создают комфортные условия для мальчишек и девчонок
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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