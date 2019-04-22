«Океан будущего»: мир искусства, танцев и музыки на «Волне творчества»

Всероссийский детский центр «Океан», который возобновил организацию детского отдыха, на 9-ю смену принял около 800 ребят со всего Приморского края. На этот раз школьники с головой погрузились в творчество: состязались в «Битве хоров», пробовали себя в роли ведущих, участвовали в арт-проектах. О том, как это было, смотрите в программе «Океан будущего». Волшебный мир искусства, танцев и музыки захватил океанцев и понес на «Волне творчества».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]