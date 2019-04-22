Новости Общество Видео Программы
Вчера, 19:37

«Океан будущего»: мир искусства, танцев и музыки на «Волне творчества»

«Океан будущего»: мир искусства, танцев и музыки на «Волне творчества»

Всероссийский детский центр «Океан», который возобновил организацию детского отдыха, на 9-ю смену принял около 800 ребят со всего Приморского края. На этот раз школьники с головой погрузились в творчество: состязались в «Битве хоров», пробовали себя в роли ведущих, участвовали в арт-проектах. О том, как это было, смотрите в программе  «Океан будущего». Волшебный мир искусства, танцев и музыки захватил океанцев и понес на «Волне творчества».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме