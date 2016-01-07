Катер сгорел на лодочной станции в районе Моргородка

В ночь на 12 августа в 00.42 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о возгорании катера на лодочной станции, расположенной в районе станции Моргородок.

Оперативно прибыв по указанному адресу (в 00.56) огнеборцы приступили к тушению.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу МЧС России по Приморскому краю, в 02.04 пожар был локализован, в 02.55 - полностью ликвидирован.

Общая площадь распространения огня составила 15 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

На тушении были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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