Новости Общество Видео Анонс

Сегодня, 14:05
 

"Вести: Приморье": В Приморье спасли роженицу, потерявшую 80% крови

Остаться в живых потеряв 80% крови! Операционная бригада из 10 человек в течение двух часов боролась за жизнь пациентки.

Мария Арсентьева, роженица, жительница Октябрьского района: «Честно скажу, когда я открыла глаза у меня уже была такая мысль, что всё хорошо».

Редчайший в акушерской практике случай! Как приморские врачи одного из ведущих родильных домов Владивостока провели сложнейшую операцию по спасению мамы и её новорождённого малыша,  смотрите в программе "Вести: Приморье" сегодня в 17.00 на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря