"Вести: Приморье": В Приморье спасли роженицу, потерявшую 80% крови

Остаться в живых потеряв 80% крови! Операционная бригада из 10 человек в течение двух часов боролась за жизнь пациентки.

Мария Арсентьева, роженица, жительница Октябрьского района: «Честно скажу, когда я открыла глаза у меня уже была такая мысль, что всё хорошо».

Редчайший в акушерской практике случай! Как приморские врачи одного из ведущих родильных домов Владивостока провели сложнейшую операцию по спасению мамы и её новорождённого малыша, смотрите в программе "Вести: Приморье" сегодня в 17.00 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]