Лайнер «Ocean Dream» вновь посетит Владивосток

14 августа в 06:45 по местному времени круизный лайнер «Ocean Dream» пришвартуется к причалам Морского Вокзала Владивостока. На борту лайнера ожидается 1117 туристов из Японии и 412 чел. экипажа. «Ocean Dream» прибудет во Владивосток из порта Канадзава (Япония), в рамках маршрута East Asia Voyage 2019 (Вояж по Восточной Азии 2019), а вечером лайнер отправится снова к берегам Японии, но уже в порт Отару, - рассказывает Анна Юшкевич.

Напомним, что «Ocean Dream» стал уже постоянным нашим гостем и в прошлый раз посещал нас 31 июля 2017 года.

В среду 14 августа в 08:30 на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке Владивостокского Морского Терминала, туроператора, принимающего круизных пассажиров и морского агента. Жителей и гостей города ждут незабываемые выступления в добрых русских традициях: визитная карточка города – церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнят для зрителей традиционные национальные песни и танцы. Проведена церемония будет Молодежным Центром Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, являющимся постоянным партнером терминала в организации приветственных встреч круизных лайнеров.

Рядом с выходом туристов с причала будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края. Сотрудники центра обеспечат путешественникам дополнительный сервис в виде выдачи карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителей на иностранных языках и проконсультируют гостей города, как самостоятельно с ним познакомиться. В течение дня туристов и жителей Владивостока будет радовать фотозона – здесь все желающие смогут сфотографироваться на память.

В 15:00 на видовой площадке Морского вокзала жителей и гостей города ждет приятный сюрприз - Концерт «Скрипка Пальчикова, пережившая атомную бомбу». Сергей Пальчиков - учитель музыки в 1922 году он вместе с семьёй переехал в Хиросиму, где стал преподавателем музыки в местном университете. И впервые за 97 лет, скрипка, привезенная из Владивостока и пережившая атомную бомбардировку, возвращается в родной город. Сегодня мы приглашаем вас насладиться столетней историей и ностальгической мелодией инструмента Сергея Пальчикова.

Для вас выступят музыканты Сачи Кода, Галина Гребенюк и другие.

Напомним, что круизный сезон 2019 года во Владивостоке ознаменуется приемом 16 судов, в том числе мега-лайнеров Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean, никогда не посещавших порт ранее.

«Ocean Dream» пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 21:00 по местному времени. За это время иностранные туристы ознакомятся с такими достопримечательностями Владивостока, как Триумфальная Арка, подводная лодка С-56, Покровский Кафедральный Собор. Ознакомятся с историческим центром города и его уникальными строениями, поднимутся на видовые площадки Орлиного Гнезда и Мариинского Театра, откуда смогут насладиться потрясающим видом на город. Некоторые группы совершат поездку на о.Русский по Золотому и Русскому Мостам.

Жители и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне и пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Справка:

Круизный лайнер MS Ocean Dream построен на верфях Дании в 1982 году. В 1998 и в 2007 годах судно прошло реконструкцию и модернизацию. Его длина – 205 метров, ширина – 29 метров, крейсерская скорость – 21 морской узел.

На 11 палубах с восемью лифтами MS Ocean Dream находятся 514 комфортабельных кают, среди них – 12 роскошных Suite с балконами. В них могут размещаться 1,3 тысячи пассажиров, их обслуживают 550 членов команды лайнера. На судне множество развлечений самого высокого уровня, несколько ресторанов с изысканной кухней, бассейны, джакузи, солярии на открытых палубах, фитнес-центры, театр, казино, кинозал, библиотека, магазины

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]