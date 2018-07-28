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Honda HR-V догнала полицейский УАЗ на Русском острове

Honda HR-V догнала полицейский УАЗ на Русском острове

Фото: dps_vl, mv_kompanets

ДТП с участием полицейской машины произошло на о. Русский по пути в Шигино, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.  Honda HR-V догнал полицейский УАЗ. Однако, как оказалось, водитель Honda HR-V здесь не причем.

"На самом деле он в кювет улетел, а я в него, т. к. дорога скользкая, не смог оттормозиться, а слева встречка шла", - рассказыает в своем паблике "Инстаграм" водитель Honda HR-V.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Я / Сегодня, 19:32
    № 1  
     

    На фото четко видно - догнал и столкнул в кювет. :)

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