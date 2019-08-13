Свое 15-летие отпраздновала «Восточная стивидорная компания». Российский оператор является главным звеном международного транспортного коридора «Приморье-1». Мощность терминала - 650 000 контейнеров в год - и это, по словам руководства, только начало. Как прошел юбилей и какие цели ставит перед собой предприятие?

Утренняя разнарядка, полкружки чая и вперед в машинное отделение варить детали для большегрузов. Так начинается рабочий день автослесаря в «Восточной стивидорной компании» Владимира Снытко. Владимир говорит, что отдается делу с душой, да и начальство не жалуется, а даже поощряет.

Владимир Снытко, слесарь по перегрузочной технике: «Вы знаете, я ещё сам не разглядывал её. Надеюсь, что это значительное что-то. Награды всегда приятно получать».

Медали почетного работника ВСК, грамоты от губернатора, благодарности от министерства транспорта — «Восточной стивидорной компании» исполнилось 15 лет. Пропускная способность растёт ежегодно: в начале два небольших причала обслуживали всего 76 000 контейнеров в год, сегодня, превратившись в крупнейший контейнерный терминал в России, они увеличили объем почти в десять раз.

Александр Дудко, руководитель компании, управляющий директор «ВСК»: «На сегодняшний день на нашем предприятии работают 700 человек, помимо этого мы постоянно привлекаем докеров-механизаторов, техническую службу. Сегодня открыто 15 вакансий. Всегда двери отдела «ВКС» открыты. Всех ждем».

Компания активно оказывает социальную поддержку не только семьям сотрудников, а также курирует творческие коллективы Дальнего Востока. Иллюзионисты, танцевальные группы, золотые голоса Приморья на празднике выступали даже местные артисты. Поздравить приехал глава Находкинского городского округа Борис Гладких. Ведь для него это событие имеет особое значение. В 80-е годы сам стоял у истоков предприятия и начинал карьеру молодым специалистом.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Её знают во всем мире, потому что сюда сходятся многие пути. Начиная от Америки, контейнеры идут в Пусан, затем идёт Шанхай. Вот они все приходят в Восточный порт».

15 лет - сравнительно молодой возраст, компания только начинает свою историю — ежегодно расширяется штат, идет активная модернизация оборудования, в ближайшее время терминал планирует увеличить объем до двух миллионов контейнеров в год, а для жителей поселка Врангель уже в октябре откроют экологический сквер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]