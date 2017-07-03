Еще одна стивидорная компания в Приморье перешла на экобезопасное производство

ООО «Восточная стивидорная компания» перешла на эко-сберегающие технологии перевалки угля и создание благоприятных экологических условий для жизни и здоровья жителей Находки. Данная компания выполнила пункты плана Соглашения с Администрацией Приморья о переходе на экологически безопасное производство при перегрузке угля в порту Находки.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, стивидор взял на себя обязательства до 2020 года взяла на себя обязательства внедрить в производственные процессы технологии, минимизирующие влияние деятельности терминала на окружающую экосистему.

С 2018 по 2019 годы компания реализовала комплексную программу по переходу на максимально безопасные для окружающей среды технологии перевалки грузов. Общие инвестиции компании в экологические мероприятия в период с 2017 по 2019 годы составили более 680 миллионов рублей.

На первом этапе в 2018 году на территории терминала по периметру зоны выгрузки и накопления угля были возведены 16-метровые ветропылезащитные экраны общей протяженностью 970 метров. Компания ввела в эксплуатацию семь гибридных пушек пылеподавления, предназначенных для снижения концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе на всех этапах производственного цикла. В технологию перевалки угольных грузов также была введена система поверхностного орошения угольных штабелей. Для защиты акватории порта от загрязнения при погрузке угля на судно ВСК стала применять защитные полога, которые натягиваются между бортом судна и причалом и исключают просыпи угля и попадание его в море.

В 2019 году парк техники «Восточной стивидорной компании» пополнился специализированным уборочным оборудованием – мобильной вакуумной машиной и коммунально-дорожной машиной с поливомоечным, пескоразбрасывающим, плужным и щеточным оборудованием. Новая техника обеспечивает оперативную очистку технологических проездов терминала от угольной пыли и просыпей.

Для быстрой и экологически безопасной погрузки угля на суда в 2019 году были приобретены и введены в эксплуатацию две системы телескопических штабелирующих конвейеров. Каждая представляет собой телескопическое загрузочное устройство для высокоэффективной беспылевой погрузки сыпучих материалов в открытые трюмы судов.

По условиям соглашения ООО “ВСК” ввела постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Компания осуществляет круглосуточное наблюдение за качеством атмосферного воздуха при помощи прибора автоматизированного контроля выбросов и метеостанции, установленных на автоматическом пункте наблюдения за метеорологическими параметрами, в контрольной точке границы санитарно-защитной зоны предприятия. Передача данных анализатора пыли происходит напрямую на сервер Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и в Примгидромет.

Параллельно «Восточная стивидорная компания» реализует экологические мероприятия, направленные на создание санитарно-защитной зоны терминала. В 2018 году на территории ВСК было высажено более 70 саженцев деревьев различных пород – березы, сирени, ольхи, клена, которые по мере роста создадут естественное природное заграждение.

Важным событием 2019 года стало создание Фонда поддержки общественных инициатив «Атмосфера», который «Восточная стивидорная компания» учредила для реализации экологических, социальных, культурных программ на территории Находкинского городского округа и микрорайона Врангель. Первым значимым проектом фонда стало строительство во Врангеле экологического сквера с детскими и спортивными площадками. Он открылся в ноябре и стал любимым местом отдыха жителей поселка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]