Житель Приморья осужден за убийство и разбойное нападение на иностранцев
Дальнереченским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1999 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 162 УК РФ (разбой).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья, преступления совершены в марте 2018 г. в городе Дальнереченске.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории пункта приема древесины, испытывая неприязнь к работавшему там сотруднику, фигурант в процессе конфликта произвел выстрел из охотничьего ружья в голову своему обидчику. От полученного огнестрельного ранения потерпевший умер на месте.
После этого у злоумышленника возник умысел на незаконное завладение чужим имуществом. С этой целью, угрожая применением огнестрельного оружия, нападавший похитил у иностранного гражданина, который также являлся сотрудником пункта приема древесины, денежные средства в размере порядка 2 тыс. рублей.
Продолжая свои преступные деяния, фигурант, угрожая оружием, высказал требования трем другим потерпевшим (подъехавшим чуть позднее к месту, где происходили вышеперечисленные события) передать ему денежные средства и транспортное средство.
Однако завладеть имуществом злоумышленник не смог, так как потерпевшие оказали ему сопротивление, сумев забрать у него оружие.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего о взыскании с осужденного 1,5 млн. рублей в счет возмещении морального вреда.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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