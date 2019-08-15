Полиция устанавливает личность водителя, разбившегося под Раздольным

Полиция устанавливает личность водителя, разбившегося насмерть в лобовом ДТП под Раздольным.

Ранее сообщалось, что 15 августа около 14.00 часов страшное ДТП произошло в районе поворота (перекрёсток) на Раздольное на федеральной трассе Владивосток - Уссурийск.

Как говорят очевидцы трагедии, водитель "Тойота Чайзер" превысил скоростной режим, вылетел на встречную полосу и попал под большегруз, груженый металлоломом. В итоге обе машины оказались в кювете. Водитель большегруза отделался легким испугом, рулевой "Чайзера" погиб на месте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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