Полиция устанавливает личность водителя, разбившегося под Раздольным
Полиция устанавливает личность водителя, разбившегося насмерть в лобовом ДТП под Раздольным.
Ранее сообщалось, что 15 августа около 14.00 часов страшное ДТП произошло в районе поворота (перекрёсток) на Раздольное на федеральной трассе Владивосток - Уссурийск.
Как говорят очевидцы трагедии, водитель "Тойота Чайзер" превысил скоростной режим, вылетел на встречную полосу и попал под большегруз, груженый металлоломом. В итоге обе машины оказались в кювете. Водитель большегруза отделался легким испугом, рулевой "Чайзера" погиб на месте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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