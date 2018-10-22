Второе за сутки смертельное ДТП с участием большегруза и легковушки произошло в Приморье
В четверг, 15 августа, на трассе Владивосток – Хабаровск произошла вторая за день смертельная авария с участием легковушки и большегруза.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, ДТП случилось в районе 546 км автодороги А-370 «Уссури». 29-летний водитель большегруза "Вольво" двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем "Тойота Виста".
В результате удара произошла серьезная деформация кузова "Тойоты". От полученных травм 21-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия до приезда врачей.
ДТП произошло при сложных погодных и дорожных условиях.
По факту происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Напомним, незадолго произошло ДТП с участием большегруза Hyundai Gold и Toyota Chaser в районе поворота на Раздольное. Погиб 20-летний водитель седана.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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