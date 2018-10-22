Новости Видео Происшествия

Сегодня, 10:19
 

Второе за сутки смертельное ДТП с участием большегруза и легковушки произошло в Приморье

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В четверг, 15 августа, на трассе Владивосток – Хабаровск произошла вторая за день смертельная авария с участием легковушки и большегруза.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, ДТП случилось в районе 546 км автодороги А-370 «Уссури». 29-летний водитель большегруза "Вольво" двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем "Тойота Виста".

В результате удара произошла серьезная деформация кузова "Тойоты". От полученных травм 21-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия до приезда врачей.

ДТП произошло при сложных погодных и дорожных условиях.

По факту происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Напомним, незадолго произошло ДТП с участием большегруза Hyundai Gold и Toyota Chaser в районе поворота на Раздольное. Погиб 20-летний водитель седана.

Видео из соцсетей


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря