Становится опасной ситуация в Хасанском районе Приморья

"Дороги на Хасан нет, смыло объездной мост, аварийный еле стоит!!!" - сообщают приморцы в социальных сетях.

Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении распространило сегодня ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным Приморского УГМС: при интенсивном развитии дождевого паводка ожидается достижение уровнем воды опасного гидрологического явления, 16 августа в первой половине дня на реках Хасанского района: Цукановка, Амба, и во второй половине дня: на реке Борисовка Уссурийского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, существует угроза подтопления участков автомобильных дорог, сельхозугодий, пониженных мест в сёлах Краскино, Занодворовка, Корсаковка, Яконовка.

В Хасанский муниципальный район направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России для оказания необходимой помощи населению.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности, заблаговременно переместиться в безопасные районы. Планирующим свой отдых временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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