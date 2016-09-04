Для предотвращения последствий дождевого паводка в Дальнереченский и Красноармейский районы направлены спасатели
По данным приморского УГМС: в связи с сильными ливневыми дождями на малых реках Дальнереченского и Красноармейского районов сформировался высокий локальный дождевой паводок, отмечается интенсивный подъём уровня воды.
Наиболее сложная обстановка с достижением уровня воды опасного гидрологического явления на реках Ореховка у поселения Поляны.
Существует угроза подтопления автомобильных дорог, сельхозугодий, низководных мостов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Для предотвращения последствий дождевого паводка в Дальнереченский и Красноармейский районы направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 20 человек, 4 единиц техники и 4 плавстредств.
Приморская территориальная подсистема РСЧС и Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционируют в режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. Работают оперативные штабы всех уровней.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, отдыхающим на побережье заблаговременно переместиться в безопасные районы, планирующим свой отдых временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию на период действия предупреждения.
О всех происшествиях просьба сообщать по телефонам: 101, 112 и по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
12.08.2019 Наводнение грозит 10 районам Приморья
-
06.09.2018 Интенсивный подъем воды продолжается на реках западных, центральных и северных районов края
-
28.08.2018 В ближайшие дни на реках Приморья ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка
-
26.08.2018 МЧС готовится к пику наводнения в Приморье (карта)
-
21.07.2017 Синоптики выступили с экстренным предупреждением
-
04.09.2016 Обзор состояния рек Приморья на 4 сентября
Добавить комментарий