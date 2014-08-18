Анонс на 19 августа
19 августа - День рождения русской тельняшки.
19 августа - Всемирный день фотографии.
19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи.
19 августа - православный праздник Преображение Господне (Яблочный Спас).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
18.08.2018 Анонс на 19 августа
-
18.08.2014 Анонс на 19 августа
-
18.08.2016 Анонс на 19 августа
-
18.08.2015 Анонс на 19 августа
-
18.08.2017 Анонсы на 19 августа
-
07.08.2016 Анонс на 8 августа
Добавить комментарий