Многодетные семьи получат налоговые вычеты

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий предоставление физическим лицам, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, дополнительных налоговых льгот в виде вычетов по имущественным налогам:

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного земельного участка;

- по налогу на имущество физических лиц в размере кадастровой стоимости 5 кв.м общей площади одной объекта (квартиры, части квартиры), одной комнаты и 7 кв.м общей площади одного жилого дома или одной части жилого дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Как сообщил советник государственной гражданской службы РФ II класса Е.А. Киричук, налоговые вычеты по земельному налогу вводятся с налогового периода 2018 года, и будут предоставлены как наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов, так и без подачи заявления в налоговый орган на основании имеющихся у налоговых органов сведений.

Получить налоговый вычет по налогу на имущество физических лиц, предусмотренный федеральным законом, многодетные семьи смогут при исчислении налога за 2020 год (по сроку уплаты не позднее 01.12.2021), так как до 2020 года налог будет исчисляться в Приморском крае от инвентаризационной стоимости.

Вместе с тем, нормативными актами органов местного самоуправления многодетным семьям предусмотрены дополнительные льготы. Ознакомиться с данными льготами можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]