Как узнать больше о налоговых ставках и льготах, указанных в налоговом уведомлении

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой базы) устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства;

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]