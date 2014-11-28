В Приморье задержали руководителя наркоцентра «Расцвет»

Сегодня, 19 августа, во Владивостоке задержали руководителя наркологического реабилитационного центра «Расцвет» Дмитрия Кондратьева. Его обвиняют в похищении людей и незаконном лишении свободы с применением насилия. Ранее в центре умерли два пациента.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в здание на Чайковского, 22 сегодня наведались силовики. Сотрудники ОМОН, полиции и УФСБ по Приморскому краю в очередной раз провели обыски в реабилитационном наркологическом центре «Расцвет» и на этот раз задержали его руководителя Дмитрия Кондратьева. Мужчину обвиняют в похищении людей (п. 2 ст. 126 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. 2 ст. 127 УК РФ), все – с применением насилия. Делом занимается СУ СК РФ по Приморскому краю.

Реабилитационный наркологический центр «Расцвет» закрыт. Все пациенты отпущены на свободу. Ранее по факту смерти одного из пациентов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, в апреле в реабилитационном наркологическом центре «Расцвет» умер пациент. Перед смертью мужчину связывали скотчем и ставили ему капельницы с неизвестным содержимым. Затем появилась информация о гибели еще одного человека в стенах центра. Руководитель «Расцвета» Дмитрий Кондратьев отрицает причастность к трагическим случаям и уверяет, что в центре используются исключительно гуманные методики.

Люди, когда-либо находившиеся здесь на реабилитации, обращаются к журналистам – они уверены, что центр надо закрыть. Всего пострадавшими написано больше 30 заявлений в правоохранительные органы. Один мужчина находится d больничной палате в ВКБ № 2 – он спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу, только чтобы сбежать из «Расцвета».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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