Дело о «лечении» закончилось приговором после резонансных задержаний с участием ОМОНа

Скандальное дело о сомнительных способах лечения от алкогольной и наркотической зависимости закончилось первым приговором в столице Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

В мае 2020 г. в Советском районном суде г. Владивостока вынесен первый приговор по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) в отношении гражданина Б., который участвовал в процедурах очень сомнительной «терапии» в реабилитационном центре «Расцвет». Дело было рассмотрено в особом порядке, Б. признал вину и раскаялся, в отношении ещё пяти лиц уголовные дела выделены в отдельное производство. Дело расследовалось Следственным управлением СКР по Приморскому краю, отмечает издание «Золотой мост».

В августе 2019 г. эти резонансные задержания наделали шума: освобождать пациентов, страдающих зависимостями (кто алкогольной, кто наркотической), пришлось с участием ОМОНа. Как выяснилось, работники реабилитационного центра «Расцвет» брали избавить своих «пациентов» от зависимостей за деньги. Такса (как следует из материалов дела) – от 80 до 130 тысяч рублей за человека. Суть лечения проста: человека запирали в отдельных помещениях кирпичных коттеджей (один в пригороде Владивостока, второй – в Находке), не выпускали на улицу, при необходимости приковывали к кровати.

В судебном заседании, подсудимый Б. честно рассказал, что сам длительное время употреблял наркотики, следствием чего, вероятно, у него имеются заболевания ВИЧ и гепатит C. Однако, как человек, знающий наркотическую тематику изнутри, он активно помогал «излечиваться» другим пациентам реабилитационного центра «Расцсвет», которых за деньги привозили родственники. Так, в частности, сам Б. признал в суде, что помогал удерживать пациентов в здании, не выпуская их на свободу. Одного из пациентов он приковал к кровати, другого ударил рукой. Известно, что одного из пациентов «лечили» от алкоголизма, а другого – от наркотической зависимости. Кстати, одному из тех, кого лечили «удержанием», всё-таки удалось убежать. Страдания же второго прервали сотрудники полиции, Росгвардии и Следкома, которые «накрыли» помещение «наркоцентра».

В итоге суд признал Б. виновным по пунктам «а» и «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ и приговорил к трём годам и двум месяцам условного срока. Суд также учёл, что подсудимый живёт с престарелой бабушкой и мамой, помогая их содержать…

Ну, а у родственникам наркоманов и алкоголиков есть мотив задуматься, воспользоваться услугами нормальных наркологических центров, или же превращать своих близких в «людей на привязи?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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