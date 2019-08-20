Апокалипсис во Владивостоке - фильм-катастрофу сняли в дальневосточной столице

Трейлер нового отечественного сериала «Горизонт» опубликовали в Yuotube. События картины происходят во Владивостоке. На кадрах присутствует горящий центр города, истребители над Золотым Рогом и разрушенный Русский мост.

По сюжету на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты заражает любого человека. Ученые и военные пытаются создать вакцину.

Главные роли в сериале исполняют Ирина Старшенбаум, Алексей Кравченко и Илья Маланин, известный по фильму «На районе», который также снят во Владивостоке, и при этом получил массу критики от телезрителей. Сейчас трейлер «Горизонта» так же активно обсуждают пользователи соцсетей и пока большинство отзывов не в его пользу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]